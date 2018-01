Kléber é a novidade no Corinthians Os cruzamentos certeiros do lateral-esquerdo Kléber estarão de volta esta noite no Pacaembu, contra o Barbarense. Ausente do time na goleada por 4 a 1 sobre o União São João, o jogador, recuperado do corte no pé direito que sofreu no jogo contra o Fênix, quarta-feira, em Montevidéu, treinou ontem cedo e garantiu a sua escalação. ?Estou 100% recuperado e pronto para ajudar o Corinthians a ser semifinalista do Campeonato Paulista?, disse o lateral. Leia mais no Jornal da Tarde