Bernardo e Kléber foram indiciados por conta das expulsos na derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense por 2 a 0, no Mineirão no artigo 255 (ato de hostilidade) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê uma pena de uma a três partidas.

Bernardo pegou uma partida de gancho, mas já cumpriu a suspensão automática contra o Coritiba. Já Kléber foi absolvido pelo auditores do STJD.