Kléber é expulso do treino do Palmeiras e pode ser barrado

Um treino tenso, cheio de divididas fortes, culminou com a expulsão de um jogador por agressão a um colega de trabalho, que saiu de campo mancando e chorando muito. Este foi o ambiente do campeão paulista Palmeiras nesta sexta-feira à tarde, às vésperas de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro - domingo, contra o Internacional, no Palestra Itália. O atacante Kléber, o agressor, irritou tanto Vanderlei Luxemburgo que pode até ser afastado da partida. Já o zagueiro reserva Maurício, a vítima, saiu com suspeita de fratura no pé esquerdo, descartada logo depois por um exame de raio X. "Se ainda estiver doendo, vamos fazer um exame mais detalhado", disse o médico Vinícius Martins, que saiu amparando o zagueiro. "Ele estava chorando, muito chateado. Expliquei pra ele que esse tipo de lance é normal em treinos mais fortes." Ao contrário do que geralmente acontece em treinamentos assim, Luxemburgo não tratou de colocar panos quentes na situação. Saiu disparando contra Kléber, que já o havia irritado durante o primeiro jogo da semifinal do Paulista contra o São Paulo, quando saiu de campo reclamando por ter sido substituído. "Aqui tem comando, não admito esse tipo de situação. Pode ser o Marcos, o Valdivia, o Kléber, não importa. Se desrespeitar o grupo, eu mando embora", disse Luxemburgo, aos jornalistas. O técnico deixou no ar a possibilidade de deixar Kléber fora do jogo de domingo. Ele divulga neste sábado cedo a lista dos relacionados para a partida. Não será surpresa se o atacante ficar fora. "Ainda não sei se vou levá-lo para a concentração. Quero discutir essa questão internamente", disse o treinador. Kléber saiu sem falar com ninguém. MUDANÇA Há muito tempo se fala nos bastidores do Palmeiras que Gustavo não vinha agradando Luxemburgo e que era questão de tempo para o zagueiro perder a vaga. Mas só agora o boato se tornou verdade. David será o titular amanhã, contra o Inter. "Esta é uma opção minha", disse Luxemburgo, sem se alongar muito na questão. "Acho que o David já vinha merecendo oportunidade há algum tempo e chegou a hora de testá-lo."