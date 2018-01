Kléber e Fernando Baiano na Alemanha Dois jogadores brasileiros confirmaram presença nesta segunda-feira na temporada 2003-04 da Bundesliga. O lateral-esquerdo Kleber, do Corinthians, assinou contrato hoje com o Hannover. O clube alemão pagou 730 mil euros ao Corinthians por 1 ano de empréstimo. Outra transferência confirmada hoje foi a do atacante Fernando Baiano, do Flamengo, para o Wolfsburg, também por uma temporada. O atacante, de 24 anos, foi contratado para ficar na reserva, e será utilizado para reforçar o setor ofensivo da equipe em caso de lesões.