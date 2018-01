Kléber é mantido no Atlético-PR Mesmo depois de ter criticado o técnico Geninho por substituí-lo nos últimos jogos e de ter sugerido que seria bom deixar o Atlético-PR, o atacante Kléber foi confirmado como titular no jogo deste sábado, às 16 horas, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela Copa Sul-Minas. O treinador da equipe conversou com o jogador e, aparentemente, as diferenças entre os dois foram acertadas. "Foi um caso corriqueiro, normal, e já está superado", disse Geninho. Kléber foi substituído no segundo tempo das três últimas partidas da equipe e também foi muito vaiado na quarta-feira, no clássico contra o Paraná, quando perdeu um pênalti. Por isso, ele desabafou na quinta: "Começo o segundo tempo sabendo que vou jogar 15, 20 minutos e ser substituído. Assim eu não consigo me concentrar totalmente no jogo". Para ele, ficar no Atlético seria prejudicial para sua carreira. Segundo a direção do clube, se aparecer uma oferta o atacante pode ser vendido. O empate com o Paraná fez com que o Atlético caísse para a 5ª colocação da Copa Sul-Minas, com 11 pontos - o Criciúma é o 7º, com 10. Para melhorar o rendimento da equipe, Geninho insistiu com os atacantes para que haja mais precisão nas finalizações. "Time que deseja ser campeão não pode ficar perdendo gols", cobrou o treinador. A única dúvida de Geninho para o jogo deste sábado é o atacante Alex Mineiro, que está com amigdalite. Caso ele não tenha condições, Ilan entra em seu lugar.