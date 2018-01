Kléber é o destaque no São Paulo Atuar entre os profissionais e fazer sucesso é o sonho de qualquer garoto das categorias de base. Mas o atacante Kléber, de 19 anos, não imaginava que atingiria o objetivo em tão pouco tempo. Integrado segunda-feira ao grupo principal, o jogador foi destaque do treino coletivo desta sexta-feira no São Paulo, marcando um gol e dando o passe para outro, na vitória por 3 a 1 dos titulares. O jogo-treino deste sábado, às 9 horas, contra o Atlético Sorocaba, no Centro de Treinamentos da Barra Funda, é outra chance para Kléber mostrar seu talento. O atacante começou o coletivo entre os reservas, que abriram o placar com gol de Marcelo, de falta. Luís Fabiano empatou, mas os reservas eram melhores. Na segunda parte do treino, Kléber entrou no lugar de Dill e a equipe subiu de produção. Luís Fabiano aproveitou um passe seu e fez o segundo dos titulares. Kléber foi lançado e marcou o terceiro do time principal, coroando sua boa atuação. ?Quero aproveitar a chance, buscar meu espaço e colaborar com o grupo?, disse o atacante, há oito anos no clube. ?Tenho de agradecer o apoio dos profissionais. Eles incentivam os garotos que vêm dos juniores.? O desempenho arrancou elogios do técnico Oswaldo de Oliveira, que acena com a possibilidade de escalá-lo como titular na estréia no Campeonato Paulista, dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí. ?Ele disputará com o Dill uma vaga no ataque. Decidirei quem será titular nos treinos da próxima semana?, afirmou o treinador são-paulino. O jogador assinou o primeiro contrato com o São Paulo aos 16 anos. O compromisso vence em maio, mas pelo futebol que vem demonstrando a renovação não será problema. ?Acompanho o Kléber desde o ano passado. Para mim, não é surpresa que venha se destacando, pois é um jogador veloz e habilidoso?, disse Oswaldo de Oliveira. Mesmo ganhando uma boa alternativa para o ataque, o setor preocupa o treinador, que não terá o atacante Reinaldo, recuperando-se de torção no tornozelo esquerdo, nos dois primeiros jogos do Estadual. ?Ele ainda sente dores quando faz alguns movimentos. Na terça-feira, deve fazer um treino físico mais forte, mas não há previsão para o retorno aos treinos com bola?, disse José Sanchez, médico do São Paulo. Depois do jogo-treino deste sábado, o elenco ganha folga no domingo e se reapresenta segunda-feira, quando viaja para Águas de Lindóia (SP), onde ficará treinando até o dia 25, véspera da estréia no Campeonato Paulista.