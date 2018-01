Kléber e Pingo vão desfalcar Corinthians A vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no domingo, trouxe alívio ao elenco corintiano, mas dores-de-cabeça para o técnico Geninho. O treinador não poderá contar tão cedo com o lateral-esquerdo Kléber e com o volante Pingo, após ambos se contundirem na partida contra o time carioca. Segundo os médicos do clube, Kléber sofreu ruptura do músculo da perna esquerda, na região da coxa, e vai ficar por pelo menos quatro semanas longe dos gramados. A contusão de Pingo é menos grave - estiramento na virilha - e ele deve ficar afastado por três semanas. Quatro jogadores lutam pelas duas vagas. Na lateral, Moreno, que retornou da seleção Sub-20, e Vinícius, que teve oportunidades nos dois últimos jogos, disputam a posição. Roger, a terceira opção, está em baixa com Geninho. No meio-de-campo, Fabrício, ex-titular e agora atuando mais à frente, luta com Cocito, que entraria para reforçar a marcação.