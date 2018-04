Kléber é relacionado e deve jogar pelo Cruzeiro

Kléber ficou fora da vitória por 4 a 2 sobre o Náutico, no último domingo, por conta de dores no púbis. Além disso, despertou o interesse do Porto, interessado na sua contratação. A transação pode acontecer até o final desta semana. A tendência é que Wellington Paulista, que marcou três gols contra o Náutico, seja o seu companheiro de ataque.

O técnico Adílson Batista relacionou 19 jogadores para o confronto com o Botafogo. Confira a lista de jogadores do Cruzeiro que vão ao Rio de Janeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Diego Renan, Gilberto e Jancarlos

Zagueiros: Leonardo Silva, Thiago Heleno e Vinícius

Volantes: Elicarlos, Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná, Mateus e Uchoa

Meia-atacante: Guerrón

Atacantes: Kléber, Soares, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista