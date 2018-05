Kleber é relacionado no Cruzeiro, mas Guerrón não joga

Enquanto Kleber apareceu entre os relacionados pela primeira vez desde que concluiu sua recuperação de uma cirurgia no púbis, Guerrón desfalcará o time por uma lesão sofrida ainda nesta sexta-feira, quando tomou uma pancada no joelho esquerdo. Assim como o equatoriano, o volante Fabrício também não atua por contusão, com dores na panturrilha esquerda.

O time cruzeirense chega à última rodada do Brasileirão com chances remotas de classificação à Libertadores. Para garantir uma vaga ao menos na fase preliminar da competição continental no ano que vem, o Cruzeiro tem que vencer o Santos na Vila e torcer para que São Paulo ou Palmeiras percam seus jogos.