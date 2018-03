Kleber esquenta o clima no Fluminense O goleiro Kleber, que perdeu a vaga de titular no Fluminense ainda na Taça Guanabara e hoje ocupa a segunda reserva no time, acirrou o clima já conturbado das Laranjeiras, depois da eliminação no Campeonato Carioca. Ele foi enfático ao dizer que saiu da equipe por defender os jogadores mais novos, aqueles criados em casa. "Me desgastei um pouco por procurar ser justo", declarou, sem citar nomes. Kleber estaria em rota de colisão com os mais veteranos do elenco do Fluminense, como Edmundo e Romário. Primeira vítima do fiasco da equipe no Campeonato Carioca, o ex-vice presidente Celso Barros se despediu do grupo na manhã desta terça-feira. Ele alegou falta de compatibilidade em exercer o cargo com a presidência de uma empresa de plano de saúde. Problemas não faltam no Fluminense. O lateral Leornado Moura sofreu uma forte lesão na coxa direita. Além dele, Roger vai passar por cirurgia, na quinta-feira, em São Paulo, para recuperar os dois dentes quebrados após ser atingido por um chute no rosto, no clássico de domingo. Ambos devem desfalcar o time no jogo com o Grêmio, dia 14, pela Copa do Brasil.