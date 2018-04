Kléber faz três e Cruzeiro goleia o Uberlândia

Em ritmo de treino, o Cruzeiro iniciou nesta quarta-feira a caminhada rumo ao tricampeonato mineiro com uma goleada sobre o Uberlândia. Com três gols do atacante Kléber, o time do técnico Adilson Batista venceu a equipe do Triângulo Mineiro por 6 a 0, no Mineirão, no jogo de abertura do campeonato.

Soberano em campo, o Cruzeiro teve a chance de abrir o marcador logo aos 12 minutos, em um pênalti sofrido pelo armador Bernardo. Mas Kléber, com direito a paradinha, acertou a trave direita do goleiro Felipe. Na melhor chance do Uberlândia, o atacante Anderson recebeu um lançamento longo e obrigou Fábio a fazer grande defesa, evitando o gol da equipe visitante, aos 21.

O time celeste, no entanto, manteve o amplo domínio das ações ofensivas e inaugurou o placar aos 33 minutos. O lateral esquerdo Diego Renan chutou da intermediária e, no rebote, o atacante Thiago Ribeiro fez o primeiro gol do campeonato. Kléber, depois de perder um gol feito, ampliou aos 46. Demonstrando irritação com as próprias falhas, o Gladiador não comemorou e deixou o gramado em silêncio.

Na etapa final, debaixo de chuva, o árbitro Renato Cardoso Conceição marcou um pênalti duvidoso em Kléber e expulsou o zagueiro Carlão, do Uberlândia. Desta vez sem paradinha e com os torcedores gritando seu nome, o atacante cobrou e marcou pela segunda vez na partida.

Com um a menos, restava à equipe do interior se defender. Aos 22 minutos, porém, o veterano zagueiro Cláudio Caçapa fez seu primeiro gol com a camisa azul: 4 a 0. O quinto saiu novamente dos pés de Kléber, aos 38. Um minuto depois, Diego Renan fez o sexto, fechando a goleada.

Após a estreia no Mineiro, o Cruzeiro volta agora suas atenções para a partida contra o Real Potosí, pela fase eliminatória da Copa Libertadores, na próxima quarta, na Bolívia. "É o principal objetivo neste semestre", resumiu Kléber.