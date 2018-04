Kleber fica fora de treino do Inter, mas não preocupa O técnico Dorival Júnior teve um desfalque no treino do Internacional na manhã desta quarta-feira, visando o confronto diante do Flamengo, no próximo domingo, em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Kleber sentiu um desconforto muscular e foi poupado.