Kleber ganha novo boneco no Grêmio, parecido com o do Palmeiras

SÃO PAULO - Enquanto o atacante Kleber era apresentado em Porto Alegre, seu empresário, Giuseppe Dioguardi, mostrado no Twitter o boneco que o Grêmio pretende comercializar do jogador. A miniatura é bem parecida com aquela que o Palmeiras vendia do Gladiador. Só mudam as cores da camisa.

O Grêmio assinou nesta quarta-feira contrato de cinco anos com o jogador e o apresentou em sua futura Arena. Cerca de 200 torcedores tiveram o privilégio de assitir ao evento. O clube gaúcho prepara agora jogadas de marketing para ganhar dinheiro com a imagem do atacante, que saiu brigado do Palmeiras.

No clube paulista, o Gladiador era um dos xodós da torcida, mas se desgastou co ela em vários episódios, como na briga de João Vítor com alguns integrantes da Mancha Alviverde. Foi o técnico Luiz Felipe Scolari que afastou Kleber do elenco.