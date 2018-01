Kléber garante que enfrenta o Santos O goleiro Kléber garantiu que não desfalcará o Fluminense no jogo deste domingo contra o Santos, em Volta Redonda. Ele machucou a mão e o maxilar no clássico com o Flamengo, disputado na quarta-feira. Por causa disso, fez apenas um treino leve, nesta sexta, nas Laranjeiras. ?Estou falando pouco e me alimentando mal devido aos pontos que levei no maxilar. Mas prometo que vou fazer de tudo para que o Fluminense vença e encoste no líder?, disse o goleiro, referindo-se ao Internacional, que soma 50 pontos, três a mais que a equipe tricolor. Kléber ressaltou ainda que o retorno dos quatro titulares (o zagueiro Gabriel Santos, o lateral-esquerdo Juan, o volante Arouca e o atacante Beto) dará mais consistência à equipe. ?O Fluminense não pode se abater com o revés. Empatou com o Flamengo, mas tem condições de voltar a dar alegrias à torcida?, afirmou. O técnico Abel Braga disse que seu time não pode desmerecer o Santos, mas que isso não vai determinar a forma de atuar da equipe carioca.