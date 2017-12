Kleber Goiano volta ao Joinville A forte marcação e velocidade foram os atributos definidos pelo técnico Ademir Fonseca para fazer do Joinville vitorioso na partida deste sábado diante do Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Identificado como um jogo que merecerá atenção especial sobre cada jogador adversário, o treinador prega o respeito e a aplicação tática como fatores essenciais à conquista dos pontos que possam fazer o time catarinense abandonar a incômoda 19ª colocação na tabela de classificação. ?Nenhum descuido será permitido", afirmou Fonseca. A equipe terá apenas uma alteração. O zagueiro Kleber Goiano retoma a condição de titular, posição que ocupou durante o Campeonato Catarinense encerrado há quatro meses.