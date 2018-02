Kléber Leite afirma que negocia diretamente com Ronaldo

O Flamengo manteve negociações com Ronaldo e espera que o atacante possa chegar a um acordo com o Milan para permitir sua transferência, segundo informou os dirigentes do clube carioca. O Milan negou na semana passada que deixou Ronaldo conversar com o Flamengo, mas a equipe brasileira diz agora que as discussões com o clube campeão europeu não são necessárias. "O interesse é recíproco. Já falei com Ronaldo, ele quer jogar no Flamengo", afirmou o vice-presidente do Flamengo, Kléber Leite, à edição de segunda-feira do jornal Gazzetta Dello Sport. "Em duas semanas apresentaremos a ele uma proposta final. Não temos nada a dizer ao Milan. Não negociaremos com eles. Ronaldo é que tem que resolver seu contrato." O atacante de 31 anos, cujo contrato com o Milan vai até o final da temporada, disputou apenas um jogo nesta campanha por causa de lesões. A rival do Milan, Inter de Milão, emprestou recentemente o atacante Adriano ao São Paulo por seis meses.