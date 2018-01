Kleber Leite assume cargo no Flamengo O ex-presidente Kleber Leite aceitou o convite do presidente Marcio Braga e assume, nesta quarta-feira, o cargo de vice-presidente de Futebol do Flamengo. Kleber já vinha colaborando com o clube havia meses, desde quando se prontificou a ajudar na recuperação do time que estava ameaçado de rebaixamento para a Segunda Divisão. Kleber Leite relutava em aceitar oficialmente o cargo que vinha desempenhando por ter de tocar seus negócios particulares. ?Vinha adiando tomar posse, pois preciso ver meus negócios. Mas, num ano eleitoral no clube, não vamos permitir que isso possa interferir no futebol. Vamos blindar o setor mais importante do Flamengo?. Kleber já vem trabalhando na renovação de contratos dos jogadores, enquanto estuda novas aquisições para o elenco.