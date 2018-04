Kléber marca, Palmeiras vence e reassume a liderança

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 19 pontos, um a mais que o Santos - que na véspera havia batido o Noroeste na Vila Belmiro. Com 13 pontos, o Americana corre o risco de perder o terceiro lugar ao fim da rodada, dependendo dos resultados dos jogos de domingo.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Mogi Mirim, no Estádio Romildo Ferreira, às 16 horas do domingo. Na véspera, às 17 horas, o Americana recebe o Ituano, no Décio Vitta.

O JOGO - Novamente o Palmeiras mostrou muita disposição, mas pouca criatividade no meio de campo. Visando a preparação para a estreia na Copa do Brasil, na quarta-feira da semana que vem, Valdivia e Lincoln, que chegaram a participar de treinos coletivos durante a semana, não foram relacionados por Felipão para o jogo deste sábado.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou o jogo, mas não conseguiu assustar o bem arrumado Americana. A equipe da casa só chegou com perigo uma vez, em uma batida de falta de longe de Marcos Assunção, que passou perto da trave. Outro ponto falho do time na etapa inicial foi o fraco desempenho do lateral-direito Cicinho, que vinha sendo o desafogo criativo do Palmeiras.

No começo do segundo tempo, Cicinho fez sua primeira boa jogada e o Palmeiras quase marcou. O lateral foi à linha de fundo, cruzou rasteiro, Kleber bateu bem e exigiu defesa espetacular do goleiro Jailson.

O goleiro, aliás, teve outra grande intervenção, já no final do jogo, após levantamento de Patrik da esquerda. Kléber cabeceou no ângulo para defesa de Jailson, numa bela ponte.

Com o time apático, o gol do Palmeiras só saiu graças a uma falha incrível do Americana. Aos 9 minutos, numa saída de jogo errada, Luiz Felipe acabou fazendo um belo passe para Kléber, que dominou na entrada da área, deslocou a marcação e bateu no canto, sem chance para Jailson.

Sem mostrar acreditar que poderia vencer, o Americana atacou pouco, mesmo atrás do placar e facilitou a vida do Palmeiras, que só segurou a vitória e a liderança.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Americana

Palmeiras - Deola; Cicinho, Thiago Heleno, Danilo e Rivaldo; Tinga (João Vitor), Marcos Assunção, Márcio Araújo e Patrik; Kléber e Luan (Chico). Técnico - Luiz Felipe Scolari.

Americana - Jailson; Luiz Felipe, Jorge Luiz, Júlio César e Vinicius; Léo Silva, Gercimar, Marcinho (Kassio) e Fumagalli; Charles (Jhon) e Rafael Chorão (Magal). Técnico - Edinho.

Gol - Kleber, aos 9 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Charles, Vinicius, Patrik.

Árbitro - Rodrigo Braghetto.

Público - 9.898.

Renda - não disponível.

Local - estádio do Pacaembu, em São Paulo