Kléber na mira do São Paulo para 2003 Depois de levar Ricardinho, o São Paulo quer outra estrela do Corinthians: o lateral-esquerdo Kléber. Logo após a contratação do meia, a diretoria começou a pensar no lateral. Agora, os são-paulinos resolveram agir e os planos de contratar o jogador serão colocados em prática essa semana. ?Todos sabem que o lateral-esquerdo que eu quero ver no São Paulo é o Kléber. O meu primeiro passo será conversar com o Citadini (Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do Corinthians). Se ele não quiser negociar, penso numa outra solução?, avisa Márcio Aranha, vice-presidente do clube e que agora começará a ter mais influência no departamento de futebol. Márcio Aranha, que assumirá a presidência do clube a partir do dia 15, quando Marcelo Portugal Gouvêa entrar em férias, vai participar da reunião que o diretor de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, terá com o técnico Oswaldo de Oliveira essa semana. Além de Kléber, o São Paulo quer um lateral-direito e um zagueiro.