Kléber não deve voltar ao Corinthians O lateral-esquerdo Kléber, emprestado até o fim do ano ao Hamburgo, da Alemanha, deve mesmo seguir carreira no futebol europeu. Além do clube alemão, o jogador atraiu o interesse do Milan e da Roma. Nos próximos dias, o Corinthians deve ser procurado pelo ex-jogador Leonardo, diretor de futebol do Milan para a América Latina, para negociá-lo. Kléber foi emprestado ao Hamburgo em julho, por 500 mil euros. Se o clube alemão quiser ficar em definitivo com os direitos federativos do lateral terá de pagar mais US$ 2,8 milhões. De acordo com um amigo da família, o jogador está feliz na Europa e não pretende retornar tão cedo ao Brasil.