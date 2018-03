Kléber pede desculpas para a Fiel O lateral Kléber pediu desculpas para a torcida do Corinthians, nesta sexta-feira, ao regressar com a delegação do time paulista de Buenos Aires, onde a equipe perdeu para o River Plate, por 2 a 1, quinta-feira, no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. ?Falei com o grupo no vestiário e agora quero pedir desculpas para a torcida pelo meu erro. Me equivoquei quando tínhamos uma grande vantagem e deixei o time sem rumo?, afirmou Kléber à rádio Jovem Pan. O lateral foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo após ter cometido falta sobre o meia Andrés D´Alessandro, com quem havia discutido e sofrido agressão poucos minutos antes. O Corinthians vencia por 1 a 0, gol de Jorge Wagner, e tinha um jogador a mais em campo, pois Claudio Husaín fora expulso. Logo depois da partida, o técnico Geninho culpou o lateral pela derrota. ?Faltou maturidade. Deixamos escapar a vitória nos últimos cinco minutos. Ele não poderia ter perdido a cabeça e entrado no jogo deles.? O River Plate obteve a virada no placar com gols de D?Alessandro, cobrando falta, e Cavenaghi. No jogo de volta, provavelmente no Morumbi, a equipe argentina joga pelo empate. O Corinthians fica com a vaga nas quartas-de-final se vencer por dois gols de vantagem. Uma vitória corintiana simples leva a decisão para os pênaltis.