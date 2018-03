Kléber pega Ponte antes da lua-de-mel O lateral-esquerdo Kléber, do Corinthians, vai casar sábado, véspera da primeira partida contra a Ponte Preta, em São José do Rio Preto, pelas semifinais da Copa do Brasil. O jogador terá de sair correndo da igreja, no bairro da Penha, local da cerimônia, direto para o aeroporto. Ele terá de se apresentar ainda no sábado ao técnico Wanderley Luxemburgo, no hotel em São José do Rio Preto, onde o Corinthians está concentrado a partir desta quarta-feira à tarde. "Como presente de casamento, Kléber terá a companhia de João Carlos. Quero ver ele encarar aquele armário", brinca o treinador, referindo-se ao porte físico do zagueiro e capitão da equipe. João Carlos avisa que se tiver mesmo de ser o companheiro de Kléber na primeira noite, após o casamento do lateral-esquerdo, avisou que vai dormir "com um olho fechado e outro aberto." O zagueiro até despejou nesta quarta-feira um copo com água na cabeça de Kléber para "refrescar" o companheiro. "Empolgado" - Kléber explica que seu parceiro de quarto na concentração tem sido o atacante Ewerthon, desde os tempos dos juniores. "Mas Ewerthon já me disse que vai mudar de quarto no sábado. Ele acha que vou voltar muito empolgado do casamento", diz Kléber, sem perder o humor, apesar das brincadeiras dos companheiros, pouco antes da viagem da delegação. Logo após a primeira partida contra a Ponte, domingo, a delegação segue para Presidente Prudente, local do segundo jogo contra o time de Campinas, quarta-feira. Luxemburgo ressalta que os atletas têm de programar melhor seus casamentos, marcando a cerimônia durante as férias, no fim da temporada. O treinador disse que se Kléber fizesse questão de passar uns dias de lua-de-mel, ele dispensaria o jogador das duas partidas contra a Ponte. Mas o lateral já se colocou à disposição do treinador. "Namoro com a Cintia há dois anos e meio. Eu marquei o casamento no ano passado e sabia que poderia estar no meio de uma competição. Não faz mal, essa é a minha profissão e a lua-de- mel fica para depois", diz Kléber, que deverá ser escalado na primeira partida, com André Luís novamente deslocado para o meio-de-campo. Luxemburgo afirmou que começará a definir o time nesta quinta-feira.