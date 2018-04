Kléber Pereira chega empolgado ao Internacional

Aos 34 anos, Kléber Pereira deixou o Santos no final da temporada passada, depois de cumprir dois anos e meio de contrato. Desde então, ele negociou com diversos clubes, inclusive de fora do País, mas acabou aceitando a proposta feita pelo Internacional.

Assim, Kléber Pereira se torna mais uma opção do técnico uruguaio Jorge Fossati para o ataque do Internacional. Afinal, o elenco do clube gaúcho já conta com os atacantes Alecsandro, Taison, Edu, Marquinhos, Walter, Leandro Damião e Talles Cunha.