Kléber Pereira comemora a volta dos gols no momento certo

Com a camisa 23 ou a 9, chuteiras vermelhas ou pretas nos pés, os gols do matador Kléber Pereira estão de volta. E na hora certa, quando o Santos, depois de deixar escapar a vitória contra o Atlético Mineiro, vai precisar muito do seu principal artilheiro para ganhar pelo menos um dos dois jogos que ainda disputará fora de casa para se manter na luta pela classificação para a Libertadores de 2008. O primeiro desafio será domingo, no Maracanã, contra o Flamengo, e o seguinte diante do Paraná, no dia 25, em Curitiba. "A gente passa por muitos obstáculos e superei mais esse, com muito trabalho. Agora, quero ajudar o Santos a se classificar para a Libertadores. É a nossa obrigação e vamos conseguir", disse o centroavante, que foi contratado pelo Santos graças ao empenho de Vanderlei Luxemburgo, depois de estar com um pé no Palmeiras. Antes do jogo com o Náutico, quando surgiram as primeiras perguntas se não seria melhor dar um descanso ao centroavante que estava havia oito jogos sem marcar gols, Vanderlei Luxemburgo previu: "A qualquer hora Kléber Pereira volta a marcar e pode ser num momento importante", disse o técnico, acrescentando que o atacante é imprescindível para a equipe não apenas pelos gols que marca. "Ele trabalha muito para o time, prendendo os zagueiros adversários e abrindo espaços para os companheiros que vêm de trás." Depois de fazer 10 gols nos primeiros 12 jogos pelo Santos, e de quase um mês "na seca", Kléber Pereira abriu o caminho para a vitória por 2 a 1 contra o Náutico, no Recife. Depois, foi um dos poucos que se salvaram no empate por 2 a 2 com o Atlético, na Vila Belmiro, marcando os dois gols. O primeiro, numa cobrança perfeita do pênalti sofrido por Marcos Aurélio. O segundo lembrou o seu maior incentivador no Santos, Serginho Chulapa: Kléber protegeu a bola entre cinco zagueiros e girou o corpo para finalizar com sucesso. Coincidência: ele havia prometido ao auxiliar de Luxemburgo fazer um gol contra o Atlético Mineiro. Foi um gol típico de centroavante marcado com a camisa 9, e não com a 23 que ele prefere usar para homenagear o seu ídolo Michael Jordan, o Pelé do basquete. "O patrocinador trocou a mensagem na frente da camisa e não deu tempo para a 23 ficar pronta", explicou. Com relação às chuteiras de cores diferentes que usa em cada tempo, Kléber Pereira disse que o motivo são seus contratos publicitários. "Sou um pouco supersticioso, mas esse negócio de cor de chuteiras não tem nada a ver. Troco no intervalo por causa dos meus patrocinadores", revelou.