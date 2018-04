Kleber Pereira critica excesso de preciosismo no Santos

Nem tudo foi festa na vitória do Santos sobre o Santo André, por 1 a 0, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, na Vila Belmiro, o atacante Kleber Pereira saiu reclamando do individualismo de alguns companheiros, em clara referência a Neymar.

"A vitória foi importante, mas precisamos deixar de muita frescura. Time que quer vaga na Libertadores não pode ficar com tanta frescura. Isso é Campeonato Brasileiro, uma das competições mais difíceis do mundo e por isso não se pode brincar", disse o artilheiro.

Na partida deste domingo, o gol santista foi de Germano, mas Kleber Pereira colocou-se bem inúmeras vezes para receber a bola e finalizar. Porém, em mais de uma ocasião ele não recebeu o passe de Neymar.

O jovem atacante não concordou com a reclamação do companheiro. "Futebol é para ser jogado e o nosso time voltou a ser rápido. O que houve foi criatividade e não firula", defendeu-se.

Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo também viu excesso de preciosismo de alguns lances de Neymar e aproveitou para dizer que o que aconteceu no jogo de ontem serviu para mostrar que ele tem razão quando diz que o garoto ainda não está pronto para ser titular.

O treinador, no entanto, também não aprovou o comportamento de Kleber Pereira. "Esse tipo de declaração só é boa para vocês (imprensa), mas não vai ter crise. Os meninos têm que entender que em alguns momentos é preciso ser mais objetivo. Esse tipo de reclamação, Kleber tem que fazer internamente", disse.