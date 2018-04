Kléber Pereira diz que Santos precisa vencer Atlético-MG

O atacante Kléber Pereira salientou nesta quinta-feira a importância da partida entre Santos e Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, considerado por ele como duelo decisivo por uma vaga à Copa Libertadores. Para o jogador, a equipe precisa vencer o confronto mesmo atuando fora de casa.

"É um jogo de seis pontos, pois eles estão um pouco à frente na tabela. Mas se nós quisermos chegar bem no campeonato, temos que pensar em vencer fora de casa. Por isso esse jogo vai ser fundamental para a gente", explicou o atacante.

Apesar de ressaltar a importância da partida contra o Atlético Mineiro, Kléber Pereira disse que todos os jogos serão decisivos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. "Pelo nível do campeonato, há um equilíbrio muito grande entre as equipes. Daqui para frente, todos os jogos serão complicados. E nós temos que pensar nas vitórias", afirmou.

O Santos está na 12.ª posição do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, cinco a menos do que o Atlético Mineiro, o quinto colocado.