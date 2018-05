Kléber Pereira e Fabão negociam saída do Santos

O Santos deve perder dois importantes jogadores para a próxima temporada. Antes do término de seu contrato com o clube, no final do ano, o atacante Kléber Pereira se antecipou e disse que não permanecerá na Vila Belmiro. O mesmo deve ocorrer com o zagueiro Fabão, cujo salário é considerado alto pelo novo presidente santista, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro.

"O treinador é soberano para decidir sobre os jogadores, mas acredito que embora seja excelente profissional, Fabão não fica, por causa da inviabilidade financeira", explicou Oliveira.

Kléber Pereira está no clube desde a metade de 2007 e passou por momentos oscilantes. Principal referência ofensiva da equipe, ele também sempre foi muito criticado pelos gols perdidos.

Já Fabão chegou no início de 2008 para resolver os problemas defensivos da equipe. Mas apesar da expectativa, ele não rendeu conforme o esperado e acabou ficando na reserva em algumas partidas.