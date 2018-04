Kléber Pereira é liberado para enfrentar o Botafogo

Kléber Pereira foi punido por causa da expulsão na partida contra o Internacional, no dia 26 de agosto. E, como já cumpriu suspensão automática contra o Fluminense, no dia 30, pode ser escalado por Luxemburgo, na Vila Belmiro.

O jogador santista foi liberado para jogar porque o STJD desclassificou a denúncia no artigo 253 - praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares, ou contra qualquer outro participante do evento desportivo - do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de 120 a 540 dias.

O atacante foi denunciado em decorrência do desentendimento com o zagueiro Sorondo, do Inter, que também foi expulso naquele jogo. O tribunal julgou o atleta santista com base no artigo 255 - praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe -, que pode gerar uma punição por até três partidas. Sorondo também levou uma partida de suspensão e está liberado para defender o Inter, contra o Vitória, no sábado.