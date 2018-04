Kléber Pereira festeja classificação à Copa Libertadores

Autor dos três gols da vitória do Santos sobre o Paraná (3 a 2), o atacante Kleber Pereira festejou a classificação da equipe à Copa Libertadores 2008. No próximo domingo, o time da Vila Belmiro recebe o Fluminense, em partida que pode sacramentar o time como vice-campeão do Brasileirão. Veja também: Classificação Crônica do jogo: Paraná 2 x 3 Santos "Nosso time jogou com alma, determinação e satisfação", contou o atleta, que marcou 16 gols em 16 jogos contra o Paraná. "Voltamos para o segundo tempo com determinação e raça, pois sabíamos que a vitória era fundamental. Fico feliz por fazer os gols que ajudaram na classificação." Kleber Pereira, de 32 anos, foi uma das principais contratações do Santos para o Brasileirão. Ele também é esperança para a Libertadores. Sobre o planejamento 2008, o Santos só deve começar a defini-lo agora, uma vez que a vaga para a Libertadores foi garantida. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não renovou contrato (vai até o final do ano), deve continuar na Vila. Ele, no entanto, espera pela chegada de reforços para a competição sul-americana. A despedida do Santos no Campeonato Brasileirão 2007 acontece neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro.