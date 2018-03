Kleber Pereira marca três, e Santos goleia o Ipatinga por 4 a 0

Mesmo com a cabeça nas quartas-de-final da Libertadores, o Santos goleou o Ipatinga por 4 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O resultado coloca o clube praiano numa posição mais confortável na competição, com uma vitória e uma derrota, fazendo com que seu pensamento seja mantido na partida diante do América, na quinta-feira, na Vila Belmiro. Veja também: Classificação Resultados / Calendário Como perdeu o primeiro jogo do torneio continental por 2 a 0, o Santos precisa ao menos devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis. Já 3 a 0 garante a vaga às semifinais. Parece incoerência dizer que uma equipe não jogou bem, mesmo batendo o adversário por 4 a 0, mas o time titular do Santos teve um desempenho aquém do esperado no primeiro tempo, em parte por ainda sentir a derrota para o América e, principalmente, o gol mal anulado pelo árbitro argentino, Hector Baldassi, que facilitaria a situação santista para o segundo jogo. O desânimo de tal resultado também foi visto nas arquibancadas da Vila Belmiro, com um pouco mais de dois mil torcedores santistas, apesar da promoção realizada pela diretoria do clube. A expectativa para o jogo decisivo, no entanto, é de casa cheia. Como o jogo pela Libertadores acontece somente na quinta-feira, o técnico Emerson Leão não titubeou em escalar o time titular para o embate diante do Ipatinga, que faz sua estréia na Série A do Brasileirão com o rótulo de candidato ao rebaixamento. O time mineiro, no entanto, era quem parecia estar na Libertadores, com descidas pelo lado direito, nas costas do lateral Kleber, exigindo duas boas defesas do goleiro Fábio Costa. Apático em campo, o Santos passou a cometer muitas faltas para evitar os contra-ataques do Ipatinga, que por pouco não abriu o placar aos 45 minutos, com uma cabeçada de Jean no travessão. "É normal a defesa encontrar problemas. O importante é que estamos trabalhando para melhorar a cada jogo", disse o zagueiro Fabão. SANTOS 4 Fábio Costa; Betão, Fabão, Marcelo (Anderson Salles) Kleber; Marcinho Guerreiro , Rodrigo Souto e Molina (Rodrigo Tabata); Wesley (Trípodi), Lima e Kléber Pereira . Técnico: Emerson Leão IPATINGA 0 Fred; Mariano, Renato , Gian e Edimar; Augusto Recife, Marcelo Costa, Jackson e William (Adeílson); Neto Baiano (Marcelo Macedo) e Ricardinho (Rodriguinho). Técnico: Giba Gols: Kleber, aos 15 e Kleber Pereira, aos 22, 25 e 34 minutos do segundo tempo. Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR) Renda: R$ 28.410,00 Público: 2.396 pagantes Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) O problema do Santos nesta noite, no entanto, era o seu meio-campo. Armador do time, o colombiano Molina pouco fazia. O mesmo pode ser dito sobre Wesley, que tentava armar algumas jogadas, mas não conseguia tabelar com Kleber Pereira ou Lima. Ciente do problema, Leão tratou de tirar os dois atletas para as entradas de Trípodi e Rodrigo Tabata, aos 12 do segundo tempo. Curiosamente, o primeiro gol aconteceu três minutos depois. Kleber cobrou falta com a intenção de colocar a bola na área. Rodrigo Souto tentou o desvio de cabeça, que enganou o goleiro adversário, deixando a bola livre para entrar no gol. O ARTILHEIRO Apagado, Kleber Pereira resolveu aparecer. Aos 22, Trípodi fez boa jogada pela direita e cruzou para o atacante marcar seu primeiro gol. Já o segundo aconteceu três minutos depois. Lima ficou na cara do goleiro e, com um gesto altruísta, tocou para a conclusão de seu companheiro de ataque. E, para terminar a segunda rodada como artilheiro isolado da competição, Kleber Pereira contou mais uma vez com a ajuda de Lima, que foi derrubado na área. Pênalti que o atacante cobrou com categoria para fechar o placar e dar esperanças ao torcedor santista de ver sua equipe nas semifinais da Copa Libertadores.