Kléber Pereira pede profissionalismo ao time do Santos

O atacante Kléber Pereira pediu profissionalismo ao elenco do Santos e colocou nas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo a responsabilidade pela escalação do time na partida de domingo, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Veja também:

BLOG: Marcelo Teixeira: 'Se o Santos cair, não voltará mais'

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Santos ocupa a 11.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, e luta apenas por uma vaga na Sul-Americana. Como o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou nesta semana que a competição continental iria apenas atrapalhar o planejamento do clube em 2010, cogitou-se que alguns jogadores ganhariam férias antecipadas e o Santos entraria em campo diante do Cruzeiro com um time reserva.

Apesar da possibilidade, Kléber Pereira garantiu que irá se preparar para ficar à disposição do treinador. "Somos profissionais. A decisão de quem vai jogar ou não é do Vanderlei. Mas independente de férias ou não, temos que continuar treinando para que a gente possa conseguir essa vitória e brigar pela classificação o para a Sul-Americana. Temos que esquecer esse negócios de férias e estar preparados para entrar em campo e fazer uma boa partida", explicou o atacante.

Já o Cruzeiro, rival do Santos no próximo domingo, tem de vencer o jogo e ainda torcer por tropeços de Internacional, Palmeiras ou São Paulo para ficar com uma vaga na Libertadores. Mesmo com a chance de tirar a vaga de um dos rivais paulistas, Kléber Pereira prometeu empenho e descartou entregar o jogo para os cruzeirenses.

"Entregar? De maneira nenhuma. Não estamos pensando nisso. Os jogadores que o Vanderlei [Luxemburgo] colocar em campo vão dar o máximo de si porque são profissionais", afirmou.

Sobre sua permanência no Santos do ano que vem, Kléber Pereira preferiu desconversar e deixou a decisão para depois. "Não sei o que vai acontecer em 2010. Vou esperar. Vou ver o que vai acontecer nas eleições do Santos."