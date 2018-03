Kleber Pereira quer um gol como garantia

Kleber Pereira considera perigoso o Santos apostar na vantagem conseguida com a vitória por 2 a 0, na Vila Belmiro, preocupando-se apenas em se defender, nesta quinta à noite, na Colômbia. Para o atacante, que antecipou a renovação do contrato (venceria dia 30 de junho) para acabar com as especulações de que iria para o Corinthians e por acreditar que o time vai chegar à decisão da Libertadores, o melhor para assegurar a vaga nas quartas-de-final é fazer gol. Veja também: Santos pega o Cúcuta de olho nas quartas da Libertadores "O time colombiano é bom e tem dois atacantes de qualidade que se movimentam muito. Se a nossa equipe ficar lá atrás, só esperando, eles podem sair na frente no marcador e aí as coisas se complicam", alertou o atacante. "O Santos não sabe jogar só na defesa e raramente deixa de fazer gol num jogo. E se repetirmos a atuação do primeiro jogo das oitavas, vamos sair na frente e depois podemos impor o nosso ritmo, trocando passes e deixando o tempo passar." Para o atacante, o Santos não tem motivo para temer pelo pior no jogo de volta contra o Cúcuta. "Depois que nós fizemos um pacto e decidimos que tínhamos que parar com certas coisas, tudo mudou. Agora estamos unidos em torno do mesmo objetivo e as últimas atuações do time mostrou que é esse o caminho." Ele promete dar sua cota de contribuição no jogo desta quinta-feira, marcando um dos volantes adversários e voltando para buscar a bola. "De nada adianta ficar os dois atacantes parados lá na frente. Por isso, vou procurar ajudar no combate no meio-de-campo." Com a experiência de vários títulos conquistados e de ter jogado durante quatro anos no futebol mexicano, Kleber Pereira dá um outro conselho aos companheiros. "Temos que fazer como os argentinos, chutando a bola para fora, caindo em campo para ganhar tempo e catimbando. Falta isso ao brasileiro. E essa é a melhorar arma para suportar a pressão dos colombianos nos 10, 15 minutos iniciais", concluiu o artilheiro santista.