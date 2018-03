Kléber pode deixar o Corinthians Kléber, o lateral-esquerdo que se tornou um dos principais personagens da finada campanha corintiana na Libertadores 2003, pode deixar o clube no final do semestre. Mas é importante ficar claro que a eventual transferência nada tem a ver com o desastre diante do River Plate. Não é de hoje que o atleta e pessoas que o auxiliam na administração da carreira manifestam o desejo de ir para a Europa. Algumas sondagens de equipes européias já chegaram ao Parque São Jorge. Por causa da importância que a competição continental tinha, a diretoria procurava manter distância do assunto. Porém, agora que o time está eliminado e não conseguirá captar o valor de cotas esperado, a negociação de algum jogador pode ser interessante financeiramente. Se Kléber sair, seu substituto já está definido: será mesmo Roger, que jogou quarta-feira e foi expulso. A prioridade da direção corintiana e não sucumbir à pressão dos torcedores por nomes de peso e manter a filosofia do equilíbrio de caixa. Já o atacante Lucas pedirá pessoalmente aos dirigentes do Rennes que prorroguem seu empréstimo.