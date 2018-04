Kleber prefere Corinthians a Grêmio

SÃO PAULO - O prazo pedido pelo atacante Kleber para responder à proposta do Grêmio foi uma maneira encontrada pelo jogador para ganhar tempo e tentar se acertar com o Corinthians. Andres Sanches já admitiu interesse do palmeirense. A vontade do jogador é permanecer morando em São Paulo.

Kleber já até teria manifestado para a direção do Palmeiras seu desejo de permanecer na cidade. Kleber não vê problemas em trocar de Parque e se transferir para um rival. Ele foi pivô de uma polêmica meses atrás em que uma ficha de filiação com seu nome e foto foi divulgada pela torcida Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians.

Para o Grêmio, a diretoria palmeirense pediu R$ 3 milhões para liberar o atacante. Deve pedir o mesmo caso o Corinthians faça de fato uma oferta. Andres não aceita pagar um centavo a mais pelo Gladiador. O Palmeiras também sabe que precisa se livrar do atacante o mais rapidamente possível para aliviar sua folha mensal de pagamento.

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, trata do assunto ao lado do presidente. "O Kleber gostaria de jogar no Corinthians. Sempre soubemos que ele é corintiano, é um grande jogador e interessa."

Os clubes interessados também precisam negociar o salário de Kleber. No Palmeiras, a informação é que ele ganha cerca de R$ 280 mil. Ele tentou um aumento no clube, mas não conseguiu. Queria ganhar R$ 350 mil por mês.