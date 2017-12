Kléber se despede do Corinthians Kléber se despediu dos companheiros de Corinthians na manhã deste sábado. Emprestado por um ano ao Hannover, da Alemanha, ele tentou mostrar que o salário mensal de US$ 60 mil não pesou na decisão de deixar o clube no meio do Campeonato Brasileiro. ?Joguei aberto com os dirigentes do Corinthians. Disse que havia recebido uma proposta boa da Alemanha e eles aceitaram porque o clube também terá boa compensação financeira (R$ 1,3 milhão). Não terei grande aumento salarial. Meu sonho era jogar na Europa e nem o fato de o Hannover não ser um time de expressão me preocupa. Mesmo fora do País, seguirei torcendo pelos meus companheiros?, disse o lateral. Kléber não teme sumir na Alemanha. ?Se continuar mostrando o que sei, terei chances na seleção. Sei dos riscos que estou correndo, mas não tenho medo de encará-los?, afirmou. O jogador, cuja mulher tem descendência italiana, está providenciando o passaporte comunitário.