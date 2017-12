Kléber troca Corinthians pelo futebol alemão Na enxurrada de craques brasileiros que deixaram o país nesta temporada atípica, mais um deles está de malas prontas. É Kléber, lateral-esquerdo do Corinthians e da seleção brasileira, que vai se transferir para o Hannover, da Alemanha. Ele vai por empréstimo de um ano para participar da temporada alemã, que já teve duas rodadas. Os valores da transação não foram revelados, mas o Corinthians vai receber uma compensação financeira em torno de US$ 800 mil. O jogador ganhará perto de US$ 60 mil mensais. As negociações foram fechadas quinta-feira, quando o representante do clube alemão, o empresário e agente de atletas Oliveira Júnior, esteve reunido com o procurador do jogador, o ex-volante Bernardo da Silva, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini. O Hannover lutou contra o rebaixamento na última temporada, quando contratou o zagueiro Vinícius, revelado pelo Ituano. Oliveira Júnior é agente, representado mais de 80 atletas profissionais Kléber nasceu em São Paulo e tem 23 anos. Revelado nas divisões de base do Parque São Jorge disputou seis jogos pela seleção brasileira. Foi campeão brasileiro em 1998 e 1999. Ele já vestiu a camisa do Corinthians por quase 130 jogos. Kléber é o quinto jogador que o Corinthians perde com o campeonato em andamento. Antes dele, o zagueiro Fábio Luciano, o meia Jorge Wagner, o meia-atacante Leandro e o atacante Liedson já haviam deixado o clube para jogar na Europa.