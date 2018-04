Kleber vai operar e desfalcará Inter por até dois meses

Kleber se contundiu na sexta-feira, durante treinamento do Inter em Bento Gonçalves, no interior gaúcho, onde a equipe realiza a etapa final da sua pré-temporada. Com isso, o jogador seguiu para Porto Alegre para fazer exames mais detalhados, que detectaram a ruptura do tendão do seu pé esquerdo.

Assim, Kleber vai ser operado ainda nesta sexta-feira e ficará fora dos próximos compromissos do Inter na temporada. Enquanto isso, o técnico Dunga deverá optar pela escalação de Fabrício na lateral esquerda.

Além de Kleber, o Inter tem outro desfalque certo para o duelo com o Caxias, neste domingo, fora de casa, pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O volante Ygor não terá condições de entrar em campo porque segue em tratamento de uma leão na panturrilha direita.