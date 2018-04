Kléber volta a desfalcar o Cruzeiro no Brasileirão

"Preferimos que o Kléber retornasse a Belo Horizonte para tratar do problema do púbis até ficar sem dor. Não há uma previsão de alta", explicou Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro. Além dos jogos contra Botafogo e Náutico, o atacante também havia ficado da partida com o Grêmio, pela 16.ª rodada, por conta da lesão.

O Cruzeiro também não terá Marquinhos Paraná e Elicarlos na partida com o Vitória. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Botafogo e terão que cumprir suspensão automática.

Assim, o técnico Adílson Batista convocou três jogadores, que não foram ao Rio, para o duelo com o Vitória. O volante Fabinho, recuperado de uma virose, o zagueiro Gil e o atacante Rômulo seguem para Salvador e podem jogar no domingo.