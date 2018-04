Kléber volta a sentir dores e deixa treino do Cruzeiro O atacante Kléber, do Cruzeiro, voltou a reclamar de dores na região pubiana, que o deixaram de fora de cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. No treino desta quarta-feira, o jogador precisou ser resguardado e ainda terá de ser reavaliado pelo departamento médico do clube durante a semana para saber se terá condições de enfrentar o Avaí, domingo, no Estádio da Ressacada.