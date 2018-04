Kléber volta aos treinos, mas não enfrenta o Inter

Por causa de uma dor no púbis, Kléber não enfrentou o Náutico no dia 23, mas viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo na rodada seguinte. No entanto, voltou a sentir dores e ficou novamente afastado.

Em entrevista coletiva, o médico do clube, Sérgio Freire Júnior, negou que o jogador tenha sido vetado após ser liberado para jogar. "O Kléber vem tratando e eu gostaria de esclarecer que em nenhum momento ele foi liberado pelo departamento médico e depois vetado. A gente optou por parar as atividades do atleta para que ele se recuperasse plenamente", explicou.

Na avaliação do médico, Kléber só deverá retornar no jogo contra o Palmeiras, seu ex-clube, no dia 23 deste mês. "Hoje já podemos dizer que ele está sem dor e vem fazendo trabalho de fortalecimento muscular. Na sequência ele vai fazer trabalho com bola e esperamos que ele volte a trabalhar com os outros atletas na semana que vem".