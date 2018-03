Kleberson acerta com Manchester e não joga O meia Kleberson, do Atlético-PR, viajou hoje para a Inglaterra a fim de definir sua transferência para o Manchester United e, por isso, não enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O jogador vai acertar os últimos detalhes do contrato antes de assiná-lo. Segundo especula-se na Europa, os ingleses pagarão cerca de US$ 7 milhões ao clube brasileiro. O presidente atleticano, Mário Celso Petraglia, já estava na Inglaterra havia cinco dias para tratar da negociação. Além do Manchester, o Leeds também tinha interesse em contratar o meia. "Amanhã ou no máximo na sexta-feira o Kleberson assina o contrato", afirmou Carlos Manoel Guimarães, assessor de Imprensa do clube de Curitiba. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, perderá, assim, um de seus principais jogadores para o restante da temporada. Para o jogo desta quinta à noite, o treinador vai manter Rodrigo no lugar de Kleberson, que não havia atuado nos últimos dois jogos por causa de uma contusão.