Kleberson ainda sonha com vaga na seleção brasileira Kleberson teve grande infelicidade em 2009. Depois de sofrer em agosto contusão no ombro em amistoso da seleção brasileira, ele passou quase todo o segundo semestre fora e desfalcou o Flamengo na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Mas totalmente recuperado agora, o jogador espera apresentar bom futebol, conquistar Dunga novamente e disputar a Copa do Mundo da África do Sul.