Kléberson assina por 5 anos com Manchester O volante Kléberson assinou nesta terça-feira um contrato de 5 anos com o Manchester United. O brasileiro de 24 anos, campeão do mundo na Copa da Coréia/Japão, foi negociado pelo Atlético-PR por cerca de US$ 9,5 milhões. O acordo já tinha sido fechado no mês passado, mas só foi finalizado agora porque o visto de trabalho do jogador na Inglaterra saiu na segunda-feira. ?Ser o primeiro brasileiro a jogar no Manchester é algo especial?, disse Kléberson. ?É a grande oportunidade da minha vida. Tive propostas de outros clubes, mas não há nenhum como Manchester.?