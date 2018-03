Kléberson deve se apresentar amanhã Kléberson espera ser apresentado ainda nesta sexta-feira como o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Manchester United. O campeão do mundo chegou nesta quinta à Inglaterra para discutir detalhes finais da transferência. O volante encontrou-se também com Mario Petraglia, presidente do Atlético-PR, que havia viajado antes para adiantar os contatos. Já a novela em torno do futuro de Ronaldinho Gaúcho tende a virar pastelão. O Barcelona havia anunciado na quarta-feira que desistia do brasileiro porque não podia competir com a proposta do Manchester United (em torno de US$ 39 milhões). Mas Francis Graille, presidente do Paris Saint-Germain, afirmou nesta quinta-feira que o clube espanhol voltou a ter mais possibilidade de levar o jogador. O Barça estaria disposto a pagar US$ 22,3 milhões, além de ceder o argentino Juan Riquelme e o francês Philippe Christanval.