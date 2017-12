Kleberson é apresentado no Besiktas O volante Kleberson foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira, ao seu novo clube, o Besiktas, da Turquia. Com muita festa por parte dos torcedores, o brasileiro assinou contrato de três anos com o clube turco depois do acerto com o Manchester United, que recebeu quase 5 milhões de dólares pela transferência. Para concluir a negociação, Kleberson não encontrou barreiras com os dirigentes da equipe inglesa, mas sim com sua esposa. ?Não tive problemas para aceitar a oferta. Só que tive de persuadir minha mulher. Ela aceitou vir para Istambul na semana passada para conhecer a cidade e logo se convenceu que era boa?, disse o brasileiro, durante a apresentação. Outro que ajudou Kleberson na definição do negócio foi o atacante Aílton (ex-Schalke 04), que também se transferiu recentemente para o Besiktas. ?Ele me disse coisas muito boas sobre o time e sobre Istambul. É maravilhoso estar aqui?, contou o volante, que começou a carreira no Atlético-PR e conquistou o penta com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.