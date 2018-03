Kléberson é cortado da seleção brasileira O volante Kléberson, do Manchester United, foi cortado no início da noite desta quinta-feira da seleção brasileira que enfrentará o Paraguai, no dia 31, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O médico do Brasil, José Luiz Runco, recebeu um fax enviado pelo clube inglês informando que o atleta sofreu uma entorse no joelho. O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, informou que não chamará nenhum outro atleta para a vaga deixada por Kléberson. Com isso, o grupo viajará para o Paraguai com 21 jogadores.