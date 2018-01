Kléberson entra na mira do Corinthians A lista de opções que Tite deu para MSI aumenta, mas as contratações não se concretizam. O novo nome que o treinador entregou para o iraniano Kia Joorabchian correr atrás é o de Kléberson. O jogador que ganhou o título mundial com a Seleção Brasileira em 2002 não está ficando nem no banco de reservas do Manchester United. Se acredita que não seria tão difícil repatriá-lo. "Eu não vou falar nome nenhum. Não posso atrapalhar as negociações. Só posso dizer que preciso de dois jogadores para o meio de campo o mais rápido possível", disse Tite no Maranhão. Um dos preferidos do técnico para atuar na meia esquerda é Gilberto, que está no Hertha Berlim. Ele fez questão de divulgar uma nota oficial dizendo que se sente "honrado" com o interesse do Corinthians de Tite, treinador com quem conviveu muito tempo no Grêmio. A diretoria do River Plate continua firme na intenção de não liberar de jeito nenhum Mascherano antes do término da Libertadores da América. Mas Kia já sabe que o treinador implora pela chegada do volante da Seleção Argentina e tenta fazer a sua vontade. As notícias que chegaram hoje a São Luís logo pela manhã eram que o lateral Paulo Cesar resolveu ir para o Santos. Houve a desconfiança que o jogador usou o Corinthians e ganhou o que desejava para continuar na Vila Belmiro depois de ser desprezado pelo Paris Saint Germain. Tite contava com ele para a lateral esquerda. O iraniano disse a Tite para ter paciência. O dirigente voltou a repetir no domingo que os resultados no Campeonato Paulista não importam porque sabe que a equipe está sendo montada para o Brasileiro. "O Kia tentou me tranquilizar, mas eu sei que o Corinthians não permite tal luxo. Se a equipe não for bem no Paulista e na Copa do Brasil ficará muito difícil para trabalhar", admite.