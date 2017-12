Kléberson ganha espaço no Manchester O pentacampeão Kléberson poderá fazer neste sábado a sua estréia oficial pelo Manchester United, contra o Newcastle United, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O volante, que foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias, foi vendido ao clube inglês pelo Atlético-PR por US$ 9,5 milhões. Durante a semana, ele já participou como titular de um amistoso contra o Blackburn Rovers. Agora, a chance de Kléberson fazer seu primeiro jogo pelo campeonato surgiu com a contusão sofrida por Nick Butt durante a vitória da Inglaterra por 3 a 1 sobre a Croácia, em amistoso realizado quarta-feira. "Foi muito bom vestir a camisa do Manchester. Estou encantado", disse o brasileiro. Porém, o técnico Alex Ferguson também pode optar pelo camaronês Eric Djemba-Djemba para a posição. O atacante português Cristiano Ronaldo é outro que pode iniciar a partida deste sábado como titular. O garoto de 18 anos virou uma unanimidade no clube depois da atuação brilhante contra o Bolton, quando jogou apenas 29 minutos. Cristiano Ronaldo herdou a camisa número 7, que era usada pelo astro David Beckham. "Sei que essa camisa tem uma grande tradição no Manchester. Mas para mim o número 7 significa muito mais por ser o mesmo número usado por Luís Figo." Nesta sexta-feira, o presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, confirmou a venda do atacante argentino Hernán Crespo para o Chelsea por US$ 28 milhões. No total, o clube inglês já investiu US$ 124 milhões em reforços desde que foi comprado pelo magnata russo Roman Abramovich há menos de dois meses. O atacante argentino se juntará ao compatriota Verón, que foi contratado do Manchester United por US$ 24 milhões. "Não se trata de uma iniciativa da Inter. A decisão de sair foi de Crespo e de seus assessores", admitiu o dirigente, que não se importou com as críticas de Vieri à venda do argentino. "Temos muitos jogadores que merecem disputar uma vaga no ataque." Abramovich estará no estádio para acompanhar a partida contra o Leicester City, a primeira do time em casa na competição. A torcida está empolgada com as contratações e com a vitória fora de casa sobre o Liverpool por 2 a 1, na estréia, e por isso existe a certeza de que os 42 mil lugares do Estádio Stamford Bridge estarão ocupados. Outros jogos da rodada: Bolton x Blackburn, Everton x Fulham, Manchester City x Portsmouth, Southampton x Birmingham, Tottenham x Leeds e Wolverhampton x Charlton.