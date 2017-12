Kléberson leva Manchester à liderança Com um gol do brasileiro Kléberson, e outro do holandês Ruud Van Nilstelrooy, o Manchester United derrotou o Blackburn por 2 a 1, neste sábado, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória deixou o time na liderança provisória, com 31 pontos, mas Arsenal e Chelsea, que têm 30 e 29 pontos, respectivamente, jogam ainda hoje e podem ultrapassá-lo. Confira os outros jogos do dia no Campeonato Inglês: Birmingham x Arsenal, Everton x Wolverhampton, Leeds United x Bolton, Leicester City x Charlton, Middlesbrough x Liverpool, Newcastle x Manchester City e Southampton x Chelsea.