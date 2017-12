Kléberson marca na vitória do Manchester O Manchester United venceu o Everton nesta sexta-feira por 3 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Inglês, com 43 pontos, após 18 rodadas, um a mais que o Arsenal, que bateu o Wolverhampton, e quatro a mais que o Chelsea, que foi goleada pelo Charlton. Confira os demais jogos: Birmingham City 2 X 1 Manchester City, Blackburn Rovers 2 X 2 Middlesbrough, Fulham 2 X 0 Southampton, Leeds United 0 X 0 Aston Villa, Leicester City 1 X 1 Newcastle United, Liverpool 3 X 1 Bolton Wanderers e Portsmouth 2 x 0 Tottenham Hotspur.